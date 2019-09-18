الأهلى يخضع هذا الثنائى لتدريبات بدنية إضافية...

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جدة - عمرو شويل خاضا الثنائى شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا مرمى النادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري المقرر إقامته مساء بعد غدٍ الجمعة. وتأكد جاهزية ثنائي النادي الأهلي، شريف إكرامي ومحمد الشناوي للمشاركة فى مباراة السوبر المصري، حيث سيكون القرار النهائي للسويسري فايلر المدير الفني بالتنسيق مع يانكون مدرب الحراس.

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