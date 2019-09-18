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جدة - عمرو شويل فايلر يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات معسكر الإسكندرية

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم الأربعاء من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المنتظر أن ينطلق غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية على كأس السوبر المحلي.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اعتبارا من غد الخميس استعدادا لهذه المواجهة الحاسمة والمرتقبة مع الزمالك.

تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع إكرامي ولطفي بتدريب الأهلى

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي جلسة خاصة مع الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الاطمئنان على حالة الثنائي قبل الدخول في معسكر مغلق غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية.

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي

خاض رباعي فريق الأهلي سعد سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبد المنعم تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

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وخاض الرباعي التدريبات تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وكان الثنائي سعد سمير ومحمد محمود قد شاركا في جزء من تدريبات الفريق البدنية الجماعية قبل أن يستكملا المران تحت إشراف مخطط الأحمال .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كاس السوبر المحلي.

الأهلى يخضع هذا الثنائى لتدريبات بدنية إضافية

خاضا الثنائى شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وادى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.