شكرا لقرائتكم محاولات من الأهلى لنقل مباراة كانو سبورت لملعب جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محاولات مكثفة من جانب إدارة الأهلى لنقل مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر إقامتها يوم 28 سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مصدر داخل إدارة النادى الأهلى، إن ناديه يحاول مع الجهات المختصة والأمن نقل مباراة كانو سبورت لملعب السلام، بناءً على رغبة الجهاز الفنى ولتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر المتكرر لبرج العرب.

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ويستمر الأهلى فى برج العرب بشكل إجبارى بعد انتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك، حيث يعود الفريق مُجدداً لفندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، ويأتى بقاء الأهلى فى برج العرب بسبب ضيق الوقت بين مواجهة الزمالك وبين مباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم 23 سبتمبر الجارى ليقرر السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق البقاء فى برج العرب تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق.