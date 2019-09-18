انفراد .. تشكيل جهاز المنتخب .. إيهاب جلال مديرا فنيا وعماد متعب مديرا للفراعنة...

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جدة - عمرو شويل تعرف على التشكيل النهائى لجهاز المنتخب الوطنى الأول

استقر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على التشكيل النهائى للجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول والذى سيتولى مهمة القيادة الفنية لمنتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة، حتى تصفيات كأس العالم 2022 مرورا بالتصفيات الأفريقية.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، كاملا إيهاب جلال مديرا فنيا، والمدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفي ومحمد شوقي ومصطفي كمال مدربا للحراس، وعماد متعب مديرا للمنتخب، على أن تستكمل الأجهزة الطبية والإدارية خلال الساعات المقبلة.

كان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الكرة المصرية، قد ظلت فى حالة اجتماع دائم إلى أن تم الاستقرار على الجهاز الفني بالكامل.