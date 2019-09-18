رباعي الأهلى يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة...

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جدة - عمرو شويل رباعى الأهلى يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة خاض رباعى فريق الأهلى سعد سمير ومحمد محمود وعربى بدر ومحمد عبد المنعم، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعى مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وخاض الرباعى التدريبات تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى. وكان الثنائى سعد سمير ومحمد محمود قد شاركا فى جزء من تدريبات الفريق البدنية الجماعية قبل أن يستكملا المران تحت إشراف مخطط الأحمال. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية على كاس السوبر المحلى. Advertisements الأهلى يخضع هذا الثنائى لتدريبات بدنية إضافية خاضا الثنائى شريف إكرامى ومحمد الشناوى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبات بدنية إضافية فى نهاية المران المسائى اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وادى الثنائى تدريبات الجرى حول الملعب تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

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