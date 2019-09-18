شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى خطابا من اتحاد الكرة باستدعاء ياسين سيد مرعى وأسامة فيصل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء ذلك خاصة أنه شارك الثنائى اليوم مع فريق الزمالك مواليد 2001 أمام مصر المقاصة، التى انتهت فوز الأبيض بستة أهداف لهدف، في اللقاء الذى جمع بين الفريقين فى ملعب النادى بالجولة السادسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز أهداف زمالك 2001 كلا من: حسام أشرف وأسامة فيصل "هدفين" لكل منهما وأحمد هيكل ويوسف عبد النبى كل منهما "هدف" ويقود زمالك 2001 أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويساعده منتصر الجدي مدربا عاما وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى ومحمود مغاورى إداريا.

يذكر أن ثنائى الزمالك سينضمان إلى معسكر منتخب الشباب، حيث يتم الاستعداد لمواجهة السعودية وديا وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات تصفيات الأمم الأفريقية.