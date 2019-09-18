شكرا لقرائتكم جمال الغندور ينتهى من الاتفاق مع حكم أوروبى شهير للسوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية، لاتفاق مع طاقم حكام أوروبى شهير لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة فى استاد برج العرب. وأكد مصدر مقرب من رئيس لجنة الحكام، أن حكم السوبر سيكون مفاجأة للجميع، لأنه حكم كبير ذو شهرة وصيت عالمى ومن إحدى الدول الأوروبية العريقة كرويا. وقد أنهى جمال الغندور كل الاتفاقات المالية مع طاقم الحكام وتم إرسال تذاكر الطيران وحجز الإقامة فى الفنادق، وينتظر وصول طاقم التحكيم مساء غد الخميس. واتفق جمال الغندور مع اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على أن يكون مباريات مسابقة الدورى فى الموسم المقبل بحكام مصريين، باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى كل المسابقات بحكام أجانب.

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