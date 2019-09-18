شكرا لقرائتكم ماذا قال محمد عنتر عن صدمة استبعاده من قائمة الزمالك فى السوبر المصري؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السوبر المصري بدون محمد عنتر أعرب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك عن حزنه من استبعاده من قائمة الأبيض أمام الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

وجاء استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك فى السوبر بمثابة علامة استفهام خاصة إنه شارك بشكل أساسى فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت بين الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك خاصة إن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قام باستبدال عنتر فى لقاء جينيراسيون وقال إنه أمر تكتيكى وليس بسبب مستواه على الصعيد الفنى.

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وقال محمد عنتر للمقربين منه أنه فوجئ بقرار الصربي ميتشو باستبعاده من قائمة مباراة الأهلي ويرى أن الحكم عليه من لقاء وحيد خارج الأرض وبظروف غير طبيعية فى ظل الرطوبة ودرجة الحرارة المتغيرة يعتبره ظلم له خاصة أنه يحتاج إلى فترة طويلة من المشاركة لاسيما أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، ولكنه سيجتهد فى التدريبات القادمة ويقدم كل ما لديه ليؤكد إن لديه من المهارات ما يجعله قادر على حجز مكان أساسي بتشكيل الزمالك.

كما أشار لاعب الزمالك أن أرضية ملعب لات ديور بالسنغال أمام جينيراسيون وابتعاده عن المشاركة منذ الموسم الماضي كانت عوامل كفيلة لعدم ظهوره بمستواه فى تلك المباراة لذلك سيستمر فى الاجتهاد خلال المرحلة المقبلة حتى يعود إلى الصورة بشكل أساسى داخل القلعة البيضاء.