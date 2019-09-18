ماذا قال محمد عنتر عن صدمة استبعاده من قائمة الزمالك فى السوبر المصري؟...

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جدة - عمرو شويل السوبر المصري بدون محمد عنترأعرب محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك عن حزنه من استبعاده من قائمة الأبيض أمام الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.
كما أشار لاعب الزمالك أن أرضية ملعب لات ديور بالسنغال أمام جينيراسيون وابتعاده عن المشاركة منذ الموسم الماضي كانت عوامل كفيلة لعدم ظهوره بمستواه فى تلك المباراة لذلك سيستمر فى الاجتهاد خلال المرحلة المقبلة حتى يعود إلى الصورة بشكل أساسى داخل القلعة البيضاء.
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