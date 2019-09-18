شكرا لقرائتكم الشباب يبحث عن الفوز ويخشى مفاجآت ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بعدما تعادل في مواجهتيه الأخيرتين أمام الفيصلي والنصر على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، في حين أنه حقق انتصاراً وحيداً في المرحلة الأولى أمام الفتح بنتيجة 2-1.

ويأمل الشباب في أن تكون عودته منذ هذه المرحلة لكي يبدأ رحلة المنافسة على لقب الدوري لاسيما وأنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن متصدري الدوري الهلال وغريمه التقليدي النصر.

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وسيواصل الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب افتقاده لمدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري بسبب الإصابة التي غيبته أيضاً عن مواجهة النصر الماضية.

وفي المقابل يأمل ضمك في أن يواصل مسلسل حصد النقاط الذي بدأه بمفاجأة مدوية الأسبوع الماضي حينما هزم اتحاد جدة 2-1.

وبدأ ضمك مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي تأهل له لأول مرة في تاريخه مطلع هذا الموسم، بخسارتين متتاليتين الأولى كانت أمام حامل لقب المسابقة النصر بنتيجة 2-1، والثانية كانت أمام العدالة 4-صفر.

ويدخل ضمك المباراة وهو في المركز 13 برصيد 3 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الفتح متذيل الترتيب، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز السادس.