شكرا لقرائتكم نجم الـ"ووريرز" ينوي المشاركة مع أميركا في أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتزم ستيفن كوري نجم بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه) المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام القادم، حيث يسعى منتخب الولايات المتحدة لمحو آثار مشاركته المخيبة في بطولة العالم للعبة التي أقيمت في الصيف مؤخرا.

وصرح كوري، الذي يلعب في فريق غولدن ستيت ووريرز لشبكة (إيه إي بي إن) في مقابلة جرت معه يوم الأربعاء "هذا ما أخطط له بالتأكيد. لم أكن أبدا في الفريق الأولمبي، لقد شاركت في تتويج المنتخب الأمريكي بلقبين لكأس العالم. لكن الأولمبياد هي التجربة التي أريدها. ونأمل أن يكون العام المقبل".

واحتل منتخب الولايات المتحدة المركز السابع في بطولة العالم الماضية، محققا أسوأ ترتيب في تاريخه بالمونديال، دون مشاركة كوري وعدد من النجوم الكبار في بطولة الدوري الأميركي. وأضاف كاري "ما زلنا الأفضل" ، على الرغم من اعترافه بأن ذلك يعتمد على تمسك اللاعبين بالتزامهم باللعب في الأولمبياد.