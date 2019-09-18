شكرا لقرائتكم 14 نادياً في ورشة "المسابقات" بخصوص دوري الرديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، ورشة عمل بمشاركة 14 ناديا من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري للموسم الرياضي 2019-2020.

وشرح تركي السلطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، أهداف إقامة دوري الرديف، مؤكدا أن الورشة عقدت للتشاور ومعرفة رأي الأندية في الدوري.

واستعرض نعيم البكر، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات، الآلية المقترحة لإقامة الدوري ونظام البطولة المقترح وشروط المشاركة والجوائز المقررة.

وقدم تركي السلطان شكره للحضور، مبينا أن النتائج سيتم رفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا ومخاطبة الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي.