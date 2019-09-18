شكرا لقرائتكم بعد نشوب خلاف مع شتيغن.. نوير يحدد موعد اعتزاله الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن قائد وحارس المنتخب الألماني لكرة القدم، مانويل نوير، يفكر في اعتزال اللعب دوليا بعد بطولة أوروبا 2020.
وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية يوم الأربعاء أن اللاعب المحترف ضمن صفوف بايرن ميونخ يفكر "بجدية" في إنهاء مشواره مع المانشافت.
ولم تنقل الصحيفة في تقريرها اقتباسات من تصريحات نوير. وكان نوير الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014، صرح في مؤتمر صحفي مطلع الشهر الجاري بأنه عازم على التركيز فقط على الموسم الحالي في الدوري الألماني وبطولة أوروبا 2020. وأضاف : لا أفكر في فترة ما بعد الصيف المقبل.
وسيكمل الحارس الطموح عامه الـ34 في العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون هدفه هو إنهاء مسيرته الكروية كلاعب أساسي على غرار زميليه السابقين فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر.
وأضافت الصحيفة أن مارك-اندريه تيرشتيغن (27 عاما)، حارس مرمى برشلونة، سيكون خليفة نوير في حراسة مرمى المانشافت.
كان تيرشتغن قد أثار الانتباه مؤخرا بتصريحات أعرب فيها عن استيائه من دوره الحالي كحارس احتياطي في المنتخب الألماني ورد فيها بشكل صريح على انتقاد من نوير.
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