رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا للفراعنة.. ومتعب يعود للمنتخب في منصب جديد

كتب: ضياء السقا

أشارت تقارير إعلامية، إلى تولي إيهاب جلال، منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة، بعد الخروج المهين لمصر من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16.

ويعتبر جلال من أفضل المدربين المصريين في الوقت الراهن، واستطاع أن يحقق نجاحات مع المقاصة والمصري.

Advertisements

وبحسب موقع "سوبر كورة"، فإن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى استقر على التشكيل النهائى للجهاز الفني للمنتخب الوطني، والذي يتكون من إيهاب جلال مديرا فنيا، والمدربون حمد إبراهيم وطارق مصطفي ومحمد شوقي ومصطفي كمال مدربا للحراس، وعماد متعب مديرا للمنتخب، على أن تستكمل الأجهزة الطبية والإدارية خلال الساعات المقبلة.

وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الجهاز الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.