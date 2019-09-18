الأهلي يطرح تذاكر مباراة السوبر مع الزمالك «أون لاين».. والأسعار من 100 إلى 300 جنيهاً

الموجز

طرح النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تذاكر مباراته المرتقبة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر المحلي، معلناً أسعارها وفقاً لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وسيلتقي النادي الأهلي مع الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في مباراة السوبر المحلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن النادي تسلم التذاكر الخاصة بأعضاء وجماهير الأهلي، مشيراً إلى أن اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة مؤقتاً خصصت 4500 تذكرة لكل نادٍ، وحددت فئاتها بـ100 جنية للدرجة الثالثة و300 جنيها للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى.

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وطرح النادي الأهلي تذاكر المباراة لأعضاءه وجماهيره من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم.

وأضاف مرجان أن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3 ، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم "7" مشيرا إلي أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا علي ان يتم اغلاقها في السابعة مساءًا وفقًا للتعليمات الأمنية.

ودعا مرجان الجماهير بالالتزام كل حتي تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيريا.