ليندلوف يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2024









اسماء السيد - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء توقيع مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف عقدا جديدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى نهاية موسم 2023-2024.

وأورد "الشياطين الحمر" في بيان عبر موقعهم الالكتروني "فيكتور ليندلوف وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2024 على الأقل. ثمة خيار للتمديد لعام إضافي".

Advertisements

وبات الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما عنصرا من التشكيلة ليونايتد في مركز قلب الدفاع، في عهد المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير، بعد انضمامه الى الفريق في صيف 2017 خلال عهد المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، آتيا من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار).

وقال ليندلوف بحسب ما نقل عنه بيان النادي "منذ اليوم الأول لوصولي الى يونايتد، شعرت بأني في منزلي (...) لقد تطورت بشكل مهم كلاعب وكشخص خلال العامين الماضيين، ولذلك أنا ممتن للجميع في النادي لمساعدتهم ودعهم".

وخاض ليندلوف 74 مباراة مع يونايتد، وشارك أساسيا في المباريات الخمس التي لعبها الفريق حتى الآن هذا الموسم في الدوري الممتاز، الى جانب الإنكليزي هاري ماغواير الذي أصبح هذا الصيف، أغلى مدافع في العالم بانتقاله من ليستر سيتي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون جنيه استرليني.