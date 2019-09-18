Start تايم: بث مباشر ريال مدريد يلا شووت MY Kora live كورة أونلاين الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد...

يلا شووت بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان Yalla shoot real Madrid PSG كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة اون لاين، يحل ريال مدريد على ملعب حديقة الأمراء كالضيف الثقيل في أمسية كروية لثاني أيام الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، تلك المباراة التي تجمعه من بطل فرنسا النادي العاصمي باريس سان جيرمان في لقاء بل صراع محتدم على حصد أولى النقاط لاسيما النقاط كاملة والتي يرغب فيها الفريقين لتكون اقتتاحية مناسبة، ونقدم البث المباشر لمباراة ريال مدريد متعدد الجودات

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رابط سريع مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان Kora live بث مباشر ريال مدريد يلا شوت الجديد، ويدخل الريال تلك المباراة منتشيا بفوزه الأخير في الليجا على حساب ليفانتي بثلاثية ولديه أمل كبير في مدربه العائد بعد موسم رحل فيه “زين الدين زيدان” والذي يعتبره البعض متخصصا في هذه البطولة الأوروبية التشامبيونز ليج فريال مدريد مع زيدان دائما ما يقدم مبارايات كبيرة في ليالي الأبطال فهل ستكون مباراة الليلة واحدة منهم، كورة ستار الاسطورة بث مباشر ريال مدريد بدون تقطيع.

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كورة لايف بث مباشر باريس سان جيرمان وريال مدريد يلا شووت ايجي ناو، الاسطورة بث مباشر ريال مدريد كورة اون لاين يوتيوب، وتعتبر مباراة اليوم واحدة من أكثر المباريات تشهد غيابات وليست لفريق واحد بل للفريقين، أولهما نبدأ بصاحب الأرض فيغيب عن البي اس جي نجم السيليساو نيمار بسبب ايقافه من النسخة الماضية ومعه النجم الفرنسي مبابي ولكن لسبب مختلف وهو الاصابة، في ظل عدم اكتمال شفاء كافاني، بينما يدخل الريال المباراة بدون راموس قائد الفريق وأيضا ناتشو.

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وكشق زيدا عن هوية الثلاثي الهجومي بكلمة واحدة BBH وانها لها ايقاع جميل، حيث يكون بنزيما وبيل وبجوارهم هازارد، وهو الثلاثي الذي سيعتمد عليه في أغلب الموسم بشكل أساسي وتطرق للحديث عن هازارد وبنزيما مُطالبا الجميع بالصبر عليهم