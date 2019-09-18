مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان | تابع توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم تغطية كاملة لأحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2019 حيث يطمع الفريقان في الحصول على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة والتربع على صدارة المجموعة من البداية، خاصة النادي الباريسي والذي يقام اللقاء على ملعبة ووسط جماهيره، ويقع الفريقان في المجموعة أ والتي تضم فرق (ريال مدريد، باريس سان جيرمان، جلطة سراي، كلوب بروج)، تابعوا معنا جميع التفاصيل الخاصة بالمباراة، وكذلك توقيت المباراة وتشكيل الفريقين

توقيت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 18-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويقام اللقاء على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة، كل تمنياتنا للفريقين بالتوفيق.

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الريال وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات.