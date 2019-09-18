شووت Now: الآن بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان يلا شوت Bein sport الاسطورة يوتيوب...

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نرصد لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس اليوم من خلال قناة بي إن سبورت بالاستوديو التحليلي المتميز للاستمتاع بالنجوم على أرضية الميدان.

وصل لاعبي الفريقين إلى ملعب بارك دي برانس لعمل الاحماءات استعدادا لخوض اللقاء الحاسم الذي ينتظره كافة محبي كرة القدم.

تشكيلة ريال مدريد بث مباشر الرسمية هي: تيبو كورتوا – ميندي – ميليتاو – فاران – كارفخال – توني كروس – كاسيميرو – جيمس رودريجيز – هازارد – غاريث بيل – بنزيما.