ريال مدريد وباريس سان جيرمان Real Madrid vs PSG UEFA CHAMPIONS LEAGUE…تفاصيل اللقاء

تشهد الجماهير المحبة للملكي في كل مكان عودة الريال إلى بطولته المفضلة بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي ريال مدريد مع بي اس جي في افتتاح دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُعتبر مباراة الريال وباريس سان جيرمان قمة كبيرة من العيار الثقيل، ومن المُتوقع أن تشهد الكثير من التحديات، وينتظر جمهور ريال مدريد اليوم مشاركة النجم البلجيكي إيدين هازارد في أولى لقاءاته الأوروبية مع الريال.

الريال وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

يلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان Real Madrid vs PSG في افتتاح دوري أبطال أوروبا 2020، وقد شهدت آخر لقاءات الفريقين فوز الريال على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف واحد، الأمر الذي يُعطي المباراة طابعاً خاصاً من الندية والإثارة بين الريال وباريس في منافسات اليويفا تشامبيونزليج.

دوري أبطال أوروبا مباراة الريال وباريس

تُعتبر مباراة الريال وباريس سان جيرمان سيمفونية رائعة تأتيكم في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “park de prince” بتعليق نجم التعليق العربي رءوف خليف في أولى جولات المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان لحظة بلحظة

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في قمة كبيرة ينتظرها الجميع بشغف كبير، وسط أنباء عن غياب نيمار عن مباراة الليلة والحلول الممكنة للفريق الفرنسي دون نيمار تابعو دقيقة بدقيقة نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر موقعنا.