تقسيمة قوية فى مران الأهلى.. وتدريبات خاصة لحراس المرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكثر من تقسيمة للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وأجرى أكثر من تقسيمة فنية قوية للإطمئنان على حالة الجميع قبل مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب فى الإسكندرية علي كاس السوبر المحلي.
و قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير الذين حصلوا على وحدات تدريبية متنوعة.
كما خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الفريق تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران.
وأدى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك.
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