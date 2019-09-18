سوبر كورة يكشف أول تحرك رسمى من الجبلاية لمساندة مؤمن زكريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة عن أول تحرك رسمى من جانب مسئولى اتحاد الكرة، لمساندة مؤمن زكريا نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، قبل ساعات قليلة من إقامة مباراة السوبر المصرى التي تجمع الأهلي و الزمالك في الثامنة مساء الجمعة.
ويغيب مؤمن زكريا عن المشاركة مع الأهلى فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك بسبب الإصابة ومن المقرر أن يتوجه اللاعب غدا إلى ألمانيا للكشف لدى أحد الأطباء المتخصصين.
وعقد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، جلسة مع مؤمن زكريا، للحديث مع اللاعب عن إصابته وإخطاره بكيفية مساندته من جانب الجبلاية فى الفترة القادمة.
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