إكرامي ورمضان صبحي ينتظمان فى مران الأهلي وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم شريف إكرامى ورمضان صبحي لاعبا الأهلي فى مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وكان الثنائي اكرامي ورمضان قد حصلا على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية لظروف أسرية. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمباراة. فيما عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق. Advertisements ويلتقى فى الثامنة من مساء بعد غد الجمعة الأهلى والزمالك باستاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة بصفته بطل الدورى العام قبل الماضى، بينما يخوض الأبيض اللقاء بصفته بطل كأس مصر العام قبل الماضى أيضا. يعد أبرز الغيابات فى الأهلى وليد أزارو وسعد سمير وأيمن أشرف للإيقاف، بينما يغيب أحمد سيد زيزو فى الزمالك للإيقاف.

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