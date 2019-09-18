شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يهزم حسام حسن 4 /1 فى تصويت الجبلاية لمنصب مدرب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الذى انتهى منذ قليل، التصويت على إسم المدرب الجديد لمنتخب مصر خلفا لخافير أجيرى.

واكتسح ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى ، حسام حسن مدرب سموحة فى التصويت، بنتيجة 4-1، حيث حصل جلال على أصوات جمال محمد على وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق، بينما حصل حسام حسن على صوت وحيد من عمرو الجناينى.

وكان أعضاء اللجنة يفاضلون بين جهازين فنيين للمنتخب، الأول يضم إيهاب جلال ومعه طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقى ومصطفى كمال مدربا لحراسة المرمى، والثانى يتكون من حسام حسن مديرا فنيا ومعه إبراهيم حسن مديرا إداريا وطارق سليمان مدربا عاما وأيمن طاهر لحراسة المرمى.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين أعضاء اللجنة وعدد من المدربين على رأسهم إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري، الذى رحب بالمهمة إلا أنه تمسك بضم الثنائى حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كامل مدرب الحراس لجهازه بالمنتخب وهو ما تحفظ عليه بعض أعضاء المجلس.

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كما تواصل عمرو الجناينى مع حسام حسن المدير الفنى لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون شروط، حيث تمسك فقط بوجود إبراهيم حسن شقيقه فى الجهاز الجديد.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليًا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وتابع المصدر أن الأقرب هو خوض وديتين أفريقيتين من المستوى الثانى والثالث من أجل منح فرصة للجهاز الجديد للتعرف على اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب، والاستعداد لمباريات الجولة الأولى الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويبدأ المنتخب مبارياته فى التصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2019 بمواجهتى مصر وكينيا، جزر القمر ومصر.