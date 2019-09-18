صور.. مجلس إنبى يُحفز اللاعبين باجتماع رسمى قبل مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى بجانب مجلس إدارة النادى البترولى برئاسة علاء خشب، اجتماعا مع لاعبى الفريق فى حضور الجهاز الفنى بقيادة على ماهر من أجل الحديث معهم حول المرحلة المقبلة.

وحفز مجلس إدارة نادى إنبى، الجهاز الفنى واللاعبين على ضرورة تقديم أداء جيد فى انطلاقة الدورى وترجمة المجهود الذى قام به الجهاز الفنى بقيادة على ماهر فى الملعب بعد فترة الإعداد التى أقيمت خلال فترة الصيف من أجل إعادة الفريق بصورة جيدة فى منافسات الموسم القادم بعدما عانى البترولى من صراع الهبوط فى الموسم المنقضى وحضر الاجتماع مجلس إدارة إنبى المكون من علاء خشب و نائبه زكريا السيد بجانب مصطفي الامير أمين الصندوق واعضاء المجلس عصام زيدان وشريف أبو الغيط.

ويستعد إنبى لمواجهة بيراميدز، فى الأسبوع الأول من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء المحدد له السبت المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك فى المباراة التى ستقام على ستاد الدفاع الجوى.



مجلس إنبى يُحفز اللاعبين باجتماع رسمى قبل مواجهة بيراميدز



مجلس إنبى