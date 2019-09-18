عماد النحاس: اعتذرت عن "الرجل الثانى" فى المنتخب.. والمركز الرابع هدف المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أنه كان لديه تحفظ على منصب المدرب العام للمنتخب الوطني خاصة مع غموض مصير اسم المدير الفني، مشيرا إلى أنه اعتذر عن المنصب.
وقال النحاس فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم ، أن هناك مكانين لا يمكن أن يكون فيهما تفكير وهما الأهلي ومنتخب مصر.. مشددا على أنه كان متخوفا من فكرة العمل في منصب الرجل الثاني لأنه لم يسبق له العمل فيه من قبل وكان هذا هو السر وراء اعتذاره عن العمل في الجهاز الفني للمنتخب.
وتحدث المدير الفنى للمقاولون العرب، عن سبب عودة بعض اللاعبين إلى النادي رغم رحيلهم في وقت سابق في منتصف الموسم، وأوضح أن ابراهيم عادل لاعب الفريق رغم رحيله عن النادي في منتصف الموسم الا أنه لم يتسبب في إثارة أى أزمة عند رحيله وعودته للنادي في ظل احتياجه أمر طبيعي.
وعن شكري نجيب ، أكد النحاس أن اللاعب عاد للنادي بدون مقابل يذكر وسيكون له فائدة كبيرة في المرحلة المقبلة.
فى السياق ذاته، أوضح المدير الفني للمقاولون العرب حجم التواصل مع قطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الأول، وأكد النحاس أنه من الفخر للمقاولون أن يعيد تجربة محمد صلاح والنني من جديد.
وأضاف النحاس أنه وففا لسياسة النادي فقطاع الناشئين له قيمة كبيرة في تدعيم الفريق الأول مشيرا أن الجهاز الفني صعد عدد من لاعبين القطاع إلى الفريق وأبرزهم يوسف حسن لاعب القطاع بفريق 2003.
وتطرق عماد النحاس إلى تصوره لشكل المنافسة في الموسم الجديد والذي ينطلق السبت المقبل، وقال:"هناك ثلاث مقاعد أولى محجوزة للأهلي والزمالك وبيراميدز فيما يتنافس الـ 15 ناديا على المركز الرابع ونحن من بينهم لا نريد أن نضع ضغوط على لاعبينا، الموسم الماضي تجاوزنا مباريات وموقف صعب وكدنا نصل إلى المركز الرابع ولكن بقينا في المركز الخامس".
أضاف النحاس: "بعض الصفقات لم تلحق بالفريق في معسكر كرواتيا ونعمل خلال الفترة المقبلة على خلق التجانس بين اللاعبين وأن يكون الفريق هو النجم وليس لاعب واحد، نحترم طلائع الجيش واتمنى أن نكون موفقين في هذه المباراة الأولى لنا فى الدورى ونحصد الثلاث نقاط".
واختتم النحاس حديثه ، قائلا أن جميع لاعبي الفريق لا توجد في عقودهم شرط جزائي خاصة بعد رحيل أحمد علي لبيراميدز في الموسم الماضي مستغلا هذا الشرط.
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