شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: اعتذرت عن "الرجل الثانى" فى المنتخب.. والمركز الرابع هدف المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أنه كان لديه تحفظ على منصب المدرب العام للمنتخب الوطني خاصة مع غموض مصير اسم المدير الفني، مشيرا إلى أنه اعتذر عن المنصب.

وقال النحاس فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم اليوم ، أن هناك مكانين لا يمكن أن يكون فيهما تفكير وهما الأهلي ومنتخب مصر.. مشددا على أنه كان متخوفا من فكرة العمل في منصب الرجل الثاني لأنه لم يسبق له العمل فيه من قبل وكان هذا هو السر وراء اعتذاره عن العمل في الجهاز الفني للمنتخب.

وتحدث المدير الفنى للمقاولون العرب، عن سبب عودة بعض اللاعبين إلى النادي رغم رحيلهم في وقت سابق في منتصف الموسم، وأوضح أن ابراهيم عادل لاعب الفريق رغم رحيله عن النادي في منتصف الموسم الا أنه لم يتسبب في إثارة أى أزمة عند رحيله وعودته للنادي في ظل احتياجه أمر طبيعي. وعن شكري نجيب ، أكد النحاس أن اللاعب عاد للنادي بدون مقابل يذكر وسيكون له فائدة كبيرة في المرحلة المقبلة. فى السياق ذاته، أوضح المدير الفني للمقاولون العرب حجم التواصل مع قطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الأول، وأكد النحاس أنه من الفخر للمقاولون أن يعيد تجربة محمد صلاح والنني من جديد. Advertisements

وأضاف النحاس أنه وففا لسياسة النادي فقطاع الناشئين له قيمة كبيرة في تدعيم الفريق الأول مشيرا أن الجهاز الفني صعد عدد من لاعبين القطاع إلى الفريق وأبرزهم يوسف حسن لاعب القطاع بفريق 2003.