شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل هدية لحسين السيد فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل، اليوم، حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عامه الثامن والعشرين، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 18 سبتمبر 1991 بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص فى المنيا.

ونشر حسين السيد صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام مع زوجته وابنته وعلق عليها: النهاردة عيد ميلادى.. ودى أحسن هدية ربنا ادهانى.. كل ما أملك.

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بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف النأشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده لصفوف الفريق الأول، لكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصة عام 2012 وشارك فى 21 مباراة وسجل هدفين ثم عاد للقلعة الحمراء فى موسم 2014، ويشارك مع الأهلى بصفة مستمرة ويتلقى استدعاء من منتخب مصر وشارك فى ثلاث مباريات دولية.

شبه الكثيرون حسين السيد بمارسيلو بسبب تشابه المراكز وقصة الشعر بينه وبين نجم ريـال مدريد اللاعب البرازيلى مارسيلو.

حصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربعة مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.