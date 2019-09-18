شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى فاكسًا باستدعاء "ثنائى" لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو الزمالك، فاكسياً رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم، باستدعاء الثنائى ياسين سيد مرعى وأسامة فيصل لاعبى فريق 2001 بالنادى الأبيض وذلك للانضمام إلى منتخب الشباب خلال المرحلة الجارية.



فاكس الزمالك

وشارك الثنائى اليوم مع فريق الزمالك مواليد 2001 أمام مصر المقاصة، التى انتهت فوز الأبيض بستة أهداف لهدف، في اللقاء الذى جمع بين الفريقان فى ملعب النادى بالجولة السادسة من بطولة الجمهورية للناشئين، أحرز أهداف زمالك 2001 كل من: حسام أشرف وأسامة فيصل "هدفين" لكل منهما وأحمد هيكل ويوسف عبد النبى كل منهما "هدف" ويقود زمالك 2001 أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويساعده منتصر الجدي مدربا عاما وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى ومحمود مغاورى إداريا.

يذكر أن ثنائى الزمالك سينضمان إلى معسكر منتخب الشباب حيث يتم الاستعداد لمواجهة السعودية وديا وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات تصفيات الأمم الإفريقية.