شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تجديد عقود إبراهيم صلاح وطاهر والشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن ناديه نجح في تجديد عقد الثلاثي ابراهيم صلاح وحسن الشامي وطاهر محمد طاهر.

قال النحاس فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا فى المقاولون العرب، أن ناديه أبرم الصفقات وفقا لاحتياجات الفريق خاصة بعد استعادة ابراهيم عادل من سموحة وضم شكري نجيب من الاسماعيلي بالمجان ، ومجموعة اللاعبين الذين سيكونون إضافة لذئاب الجبل.

يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

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كان المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة ، قال أن النادى لم يقع في خطأ اداري في أزمة رحيل أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق وبيراميدز الحالي.وقال عادل فتحى إنه كان يتفاوض مع مهاجمه الدولى مباشرة وكان يرفض التجديد إلا موسم بموسم ، واشترط وضع شرط جزائي في عقده قليل وتم وضعه بناءا على رغبته باعتباره لم يكلف النادي أموال نظير التعاقد معه وهي نغمة يستغلها كل اللاعبين.