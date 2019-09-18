سوبر كورة يكشف رد فعل صانع ألعاب الزمالك بعد صدمة السوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة، رد فعل محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك بعد استبعاده من قائمة الأبيض أمام الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

وجاء استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك فى السوبر بمثابة علامة استفهام خاصة إنه شارك بشكل أساسى فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، التى جمعت بين الفريقين فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وذلك خاصة إن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قام باستبدال عنتر فى لقاء جينيراسيون وقال إنه أمر تكتيكى وليس بسبب مستواه على الصعيد الفنى.

وشهد استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك فى السوبر بناءا على قرار الصربي ميتشو السيطرة على أحاديث اللاعبين عقب إعلان القائمة الرسمية لمباراة السوبر.