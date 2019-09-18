وكيل فايلر يقارن الأهلي بميلان وبايرن ويضع شرطًا للنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ساشا أمباشر وكيل أعمال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأن النادي الأكثر تتويجا في أفريقيا في حجم بايرن ميونيخ وايه سي ميلان، وأن جمهوره لا يصف المدرب بالنجاح إلا في حالة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري.

وقال أمباشر في تصريحاته لموقع "زنترال بلس" السويسري: "باعتبارنا أحد الشركات الرائدة في مصر، عرضنا فايلر لتولي تدريب الأهلي، وفضلوه على مدربين أخرين."

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وتابع: "عليك أن تعلم أن الأهلي وصل لحجم أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونيخ وايه سي ميلان، والأكثر من ذلك أنه النادي الأكثر نجاحا على مستوى العالم بعد ريال مدريد (في تحقيق البطولات القارية)."

وأضاف: "فايلر أقنعهم من خلال قدراته ورغبته في صناعة فريق أفضل، هو رائع للغاية في التواصل مع الأخرين.. هو واحد أفضل المدربين الناطقين بالألمانية."

وأكد وكيل المدير الفني السويسري على صعوبة المهمة التي أقبل عليها: "المطالب التي عليه تحقيقها مع الأهلي كثير، فالأداء مطلب أساسي، وجمهور الأهلي لا يقبل بأقل من دوري أبطال أفريقيا والدوري."