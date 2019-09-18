تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي استعدادا للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قسم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية على كأس السوبر المحلي.

وقرر مدرب الأهلي تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات واجرة أكثر من تقسيمة فنية قوية للاطمئنان على حالة الجميع قبل مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية علي كاس السوبر المحلي.

و قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير الذين حصلوا على وحدات تدريبية متنوعة.