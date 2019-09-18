نيبوشا يتحدث عن اللاعب المصري وانطباعاته في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني لنادي الجونة، عن تعليقاته على اللاعب المصري وانطباعاته عن التواجد في نادي الجونة.

وقال نيبوشا في الحوار:" بعد أن قضيت شهرين في الجونة، يجب أن أقول أنني سعيد مع الفريق، وانطباعي الشخصي عن الجونة كان رائعًا جدًا، أشعر بسعادة كبيرة، ومن حولي أناس ودودين، في كل لحظة هم بجانبي ويدعمونني في عملي داخل وخارج الملعب، ومع اللاعبين أشعر أننا نتطور في كل يوم وبالنسية لي هذا هو الأهم".

وأضاف:" اللاعبون المصريون لديهم روح عالية وقدرات جيدة جدًا، وقد يفتقدون الكثير من العمل الخططي، والحفاظ على التركيز وخصوصًا في التفاصيل أثناء المباريات.

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لمست عقلية الفوز في فريقي، ونحن مازلنا في بداية العمل، أنهينا الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس عشر وهذه هي نقطة انطلاقتنا".

وعن انطباعاته في الجونة قال نيبوشا:"أنا حقًا مستمتع بالجونة، لا أملك الكثير من الوقت لقضائه على الشاطئ أو للاسترخاء، ولكن أتمنى أن أجد في المستقبل ساعتين لأقضيهما مع عائلتي عندما تحضر إلى هنا.

عندما تحب عملك بحق، فأنت لا تعمل، أنت تستمتع، وحقيقة أنا مستمع وفي فترة مثل هذه أنا بالتأكيد مستمتع في الجونة".

وقاد نيبوشا الجونة لتحقيق المركز الأول في دورة الجونة التحضيرية بمشاركة أندية مصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان.