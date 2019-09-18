مران الأهلي.. انتظام رمضان وإكرامي.. وجلسة بين عبد الحفيظ وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة السوبر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية على كأس السوبر المحلي.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن شريف إكرامي ورمضان صبحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظما في مران الفريق الجماعي.

وكان الثنائي قد حصل على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية لظروف أسرية.

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وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم الأربعاء من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المنتظر أن ينطلق غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك.

ومن جانبه عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبد المنعم تدريبات تأهيلية علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الثنائي سعد سمير ومحمد محمود قد شاركا في جزء من تدريبات الفريق البدنية الجماعية قبل أن يستكملا المران تحت إشراف مخطط الأحمال .