ميتشو يطلب تقريرًا طبيًا عن حالة مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

طالب الصربي ميلوتين ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق الأبيض، تجهيز تقرير شامل عن حالة مصطفى فتحي صانع ألعاب القلعة البيضاء في الفترة الحالية للاطلاع على حالة اللاعب.

وخضع فتحي خضع لعملية جراحية في الموسم الماضي بألمانيا، لتثقيب و تهذيب السطح المفصلي للركبة بواسطة المنظار الجراحي، ولم يعد حتى الآن للمشاركة مع الزمالك، لتصل فترة غيابه إلى 7 أشهر كاملة.

وطلب مدرب الزمالك من الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة، بتجهيز تقرير شامل عن اللاعب للوقوف على حالته الطبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه مصطفى فتحي مسؤولي النادي بالسفر لألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد قبل العودة للتدريبات الجماعية.