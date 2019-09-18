جمال محمد علي: الشوربجي مستمر في رئاسة لجنة التظلمات

أكد جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عادل الشوربجي مستمر في رئاسة لجنة التظلمات لأنه جاء بقرار جمعية عمومية ولا يجوز تعيين رئيس جديد للجنة بدون موافقة الجمعية العمومية. لجنة التظلمات لأنه جاء بقرار جمعية عمومية ولا يجوز تعيين رئيس جديد للجنة بدون موافقة الجمعية العمومية. وكانت الجمعية العمومية باتحاد الكرة هي من اختارت عادل الشوربجي رئيسًا للجنة التظلمات.

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