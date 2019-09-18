تقسيمة قوية في مران الأهلي وتدريبات خاصة لحراس المرمى

رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجري أكثر من تقسيمة للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وأجرة أكثر من تقسيمة فنية قوية للاطمئنان على حالة الجميع قبل مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد الجمعة علىاستاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية علي كأس السوبر المحلي.
و قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير الذين حصلوا على وحدات تدريبية متنوعة.
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