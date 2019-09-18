مدرب منتخب مصر.. إيهاب جلال يهزم حسام حسن في التصويت 4 - 1

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري، يتفوق على حسام حسن مدرب سموحة في التصويت داخل اتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر. مدرب سموحة في التصويت داخل اتحاد الكرة لتولي أحدهما تدريب منتخب مصر. وحصل حسام حسن على صوت عمرو الجنايني رئيس اللجنة فقط، بينما أيدى بقية الأعضاء تأييدهم لإيهاب جلال.

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