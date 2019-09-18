أحمد حمدي يودع جماهير الأهلي بعد انتقاله إلى الجونة

كتب أحمد حمدي لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى الجونة عبر تويتر رسالة وداع إلى جماهير القلعة الحمراء. وقال حمدي: "بعد ١٤ عاما داخل جدران النادى الأهلى العظيم، اليوم أنا خارج النادى وقلبى بداخله، شكرًا لكل فرد تعاملت معه شكرًا لهذا الكيان الذى سببا فى ما أنا عليه الآن، أنا مدين لهذا القميص طول حياتى، شكرًا لجماهير النادى الأهلى الوفيه، سعيد بكل هذه المشاعر المتبادلة". الأهلى العظيم، اليوم أنا خارج النادى وقلبى بداخله، شكرًا لكل فرد تعاملت معه شكرًا لهذا الكيان الذى سببا فى ما أنا عليه الآن، أنا مدين لهذا القميص طول حياتى، شكرًا لجماهير النادى الأهلى الوفيه، سعيد بكل هذه المشاعر المتبادلة". وأضاف: "بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله.. ولنا عودة".

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