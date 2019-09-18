زمالك 2001 يهزم المقاصة بسداسية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 علي مصر المقاصة بستة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب النادي، بالجولة السادسة من بطولة الجمهورية للناشئين. السادسة من بطولة الجمهورية للناشئين. أحرز أهداف زمالك 2001 كل من: حسام أشرف وأسامة فيصل هدفين لكل منهما واحمد هيكل ويوسف عبدالنبي كل منهما هدف. لكل منهما واحمد هيكل ويوسف عبدالنبي كل منهما هدف. ويقود زمالك 2001 أمير عبدالعزيز مديرا فنيا، ويساعده منتصر الجدي مدربا عاما، وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى، ومحمود مغاوري إداريا.

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