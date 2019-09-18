عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. قبل انطلاق المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. شهدت الجلسة الاطمئنان على حالة الثنائي قبل الدخول في معسكر مغلق غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامتها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية. قبل الدخول في معسكر مغلق غدا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامتها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة بين فايلر وحارسًا الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.