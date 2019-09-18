عماد النحاس: 15 ناديًا يتنافسون على المركز الرابع بالدوري

قال عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون أن هناك 3 أندية فى الدورى ستكون فى المقدمة هى الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية

الـ15 تتنافس على المركز الرابع ومن بينها المقاولون العرب الذى سوف يدخل هذا الموسم وسط منافسة قوية بين الأندية.

وأضاف فى مؤتمر صحفي منعقد الآن أنه هذه الرؤية هى نفس رؤية المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب.