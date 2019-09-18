سموحة ٢٠٠٠ يفوز على المصنع الحربي بسداسية

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠٠، على المصنع الحربى بستة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية فى بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.
سجل وليد بكر ٤ أهداف وكلا من طارق محمد والسيد محمد هدف.
جاءت المباراة حماسية سريعة سيطر
لعب سموحة بتشكيل مكون من محمد حسن، حازم حاتم، شريف شيش، أحمد محمد، كريم متولى، طارق محمد، أحمد سعد، أحمد رأفت، أحمد هشام، وليد بكر،عبدالرحمن كمال واشترك أثناء المباراة سلامة أحمد، أحمد إسماعيل، السيد محمد.
يتكون الجهاز الفني من عبدالله محمد مدير فنى، مدحت عبدالرازق مدرب عام، العمراوى مدرب حراس المرمى، مصطفى نبوى إدارى الفريق، حسن على علاج طبيعي، محمد صديق عامل مهمات.
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع وعبدالبديع حمادة مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين ومحمد عبدالعال المشرف على مدربى حراس المرمى.
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