انطلق دوري أبطال آسيا، نسخة عام 2019 بثلاث مباريات تأهيلية فقط في الدور التأهيلي الأول، وذلك يوم 5 فبراير 2019، وشهدت تلك المرحلة توديع الوحدات الأردني على يد الكويت الكويتي من مباراة واحدة.

وتنتهي البطولة في شهر نوفمبر المقبل، حيث ستقام مباراتي الدور نصف النهائي خلال شهر أكتوبر.

والتالي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019