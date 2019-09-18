بي إن سبورتس: الاتحاد المصري اختار حسام حسن

أكدت قناة بي إن سبورتس الاخبارية، اختيار اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” المدرب الوطني “حسام حسن” لخلافة المدرب المكسيكي “خافيير أجيري” في تدريب منتخب مصر الأول في تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكشف مقدم النشرة الرياضية لقناة بي إن سبورتس، مساء اليوم الاربعاء، قائلاً “وصلتنا معلومات جديدة عن هوية المدير الفني لمنتخب مصر في المرحلة القادمة من مراسل beIN sports في القاهرة”.

وأضاف “اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن (مدرب نادي سموحة السكندري) لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الأول بدلاً من (مدرب النادي المصري البورسعيدي) إيهاب جلال الذي رفض التخلي عن أعضاء جهازه الفني”.

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وأشار مراسل بي إن سبورتس إلى وجود خلاف حاد بين أعضاء اللجنة الفنية المُكلفة باختيار المدير الفني الجديد، حيث وافق 3 أعضاء على اسم حسام حسن، بينما وافق اثنان فقط على إيهاب جلال وأحدهما كان مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 “محمد فضل”.

لكن رئيس الاتحاد “عمرو الجنايني” يرى أن حسام حسن الأجدر بتولي المسؤولية، نظرًا لموافقته على شروط الاتحاد المصري لكرة القدم بإدخال بعض الاسماء في الجهاز الفني.