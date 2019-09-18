بـ 10 أهداف.. منتخبنا الوطني للناشئين يكتسح بوتان في تصفيات آسيا

اكتسح المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، نظيره البوتاني، بعشرة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بمستهل مشوار المنتخب بتصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن 16 عاما.



وبفوزه العريض تصدر منتخبنا الصغير مجموعته من الجولة الأولى والتي تضم أيضا منتخبي قطر وبنغلاديش، حيث يلعب المنتخبين في وقت لاحق في نفس الجولة، ويتأهل أول المجموعة مباشرة إلى النهائيات التي تقام العام القادم ولم يتم تحديد مكانها بعد.



وسيطر منتخبنا الصغير بشكل كامل على مجريات المباراة وبادر بالتسجيل مبكراً، حيث تناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف التي جاءت بتوقيع المهاجم محمد مهدي بوتشي (سوبر هاتريك بأربعة أهداف)، وأحمد مرشد حسن (هدفين)، ومحمد علي دمبر (هدفين) وهدفين آخرين لهشام بلابل وعمر المطيري.



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