رياضة | عاجل - الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر المصري باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 10 الأف مشجع لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في موقعة يوم الجمعة المقبل.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز على الرغم من الخسارة المفاجئة في ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات جيدة أيضاً لتحقيق الفوز في أول مهمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد أمام كانو سبورت الغيني في دوري الأبطال أيضاً.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز النجوم الغائبين عن النادي الأهلي في موقعة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وليد أزارو

لا يزال موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي غير واضح بخصوص المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، خاصة وأن اللاعب غاب عن مباراة فريقه الماضية أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقترب من الغياب بشكل كبير عن لقاء القمة أمام الزمالك يوم الجمعة.

وتعرض وليد أزارو للإصابة بجذع في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية.

رامي ربيعة

لم يتضح موقف رامي ربيعة بشأن مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري يوم الجمعة المقبل على الرغم من اعلان الجهاز الطبي جاهزية اللاعب فنياً وبدنياً عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

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وشارك ربيعة في المران الجماعي للفريق على ملعب التتش أمس بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب وجاهزيته، للتواجد بشكل طبيعي في مران الفريق وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

أيمن أشرف

يغيب أيمن أشرف لاعب فريق الأهلي عن موقعة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل وخرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لسببين أولهما تعرضه للإصابة في مباراة كانو سبورت الغيني ، فضلاً عن تعرضه للإيقاف للطرد في مباراة بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

محمد محمود

من أبرز الغائبين عن النادي الأهلي في مباراة السوبر أمام الزمالك محمد محمود لاعب خط الوسط بالقلعة الحمراء والذي يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه للمشاركة في المباريات القادمة.

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغاب عن المشاركة عن الأهلي لمدة عام تقريباً.

سعد سمير

يعتبر سعد سمير مدافع فريق الأهلي من أبرز الغائبين عن الفريق الأحمر في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل بسبب تعرضه للإصابة أيضاًومحاولات الجهاز الطبي تجهيزه للمباريات القادمة مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

كريم نيدفيد

أخر الغائبين عن النادي الأهلي اللاعب كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأحمر الذي يعاني من الإصابة أيضاً ويخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه فنياً وبديناً للعودة للمشاركة في مباريات الأهلي.