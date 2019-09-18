رياضة | مران الأهلي.. تقسيمة قوية تخت إشراف فايلر وتدريبات إضافية لإكرامي والشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تقسيمة قوية تخت إشراف فايلر وتدريبات إضافية لإكرامي والشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب السويسري بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وأجرى بينهم تقسيمة حرص خلالها على الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مباراة الجمعة أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

تدريبات إضافية لإكرامي والشناوي



خاض الثنائي شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب نهاية مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش.

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وأدى الثنائي التدريبات الإضافية بالجري حول الملعب، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تدريبات خاصة لرباعي الأهلي

خاض سعد الدين سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبد المنعم تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد توماس بينيكيل مخطط أحمال الفريق الأحمر التدريبات البدنية للرباعي على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.