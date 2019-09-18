رياضة | مدرب باريس يفتح النار على نيمار: فعل كل ما بوسعه للرحيل !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس يفتح النار على نيمار: فعل كل ما بوسعه للرحيل ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الكواليس التي حدثت خلال قرب رحيل النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، مشيرًا لأن اللاعب البرازيلي الكبير قد فعل كل شيء، من أجل ترك النادي الفرنسي نهائيًا.

وخلال تصريحات صحفية، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق عن مسألة نيمار: "لم يكن نيمار يريد البقاء، فعل كل ما في وسعه لترك النادي، هذا بالتأكيد أثر على شعبيته وسط الجماهير، ويمكن تفهم الأمر". وتابع توخيل قائلاً: "لكن في المقابل علاقتي معه كمدرب ولاعب لم تتأثر، حيث أنه دائماً تتدرب كمحترف، وهذا ساعدني لإعادته ليلعب، أشعر أن القرار كان مريحاً له، حتى لو كان ضد رغباته". Advertisements وأتم خليفة أوناي إيمري في تدريب البي إس جي بقوله: "التركيز يأتي بعد ذلك أوتوماتيكياً، الأمر أصبح واقعاً الآن وعليه التعامل معه، خصوصاً في المباريات على أرضنا، هو شخص تنافسي ويحب الانتصارات".

ومن الجدير بالذكر انه قد شغل نيمار دا سيلفا الإعلام طوال الصيف بعد محاولاته العودة مجدداً إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، ولكن الأخير ومسؤولي البي إس جي قد فشلا تمامًا في التوصل لاتفاق، ليستمر مع ناديه في ملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر ان يلعب باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، وذلك في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يغيب نيمار عن هذه المباراة بداعي الإيقاف.