رياضة | رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السويدي "ليندلوف" حتي 2024

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد السويدي "ليندلوف" حتي 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، في تجديد عقد مدافعه السويدى "فيكتور ليندلوف" لمدة 5 مواسم مقبلة، ليمتد عقده مع الشياطين الحمراء حتي صيف 2024.

وأعلن النادي الإنجليزي تجديد عقد "ليندلوف" عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء: " وقع فيكتور ليندلوف عقداً جديداً طويل الأجل مع مانشستر يونايتد، يبقيه في النادي حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي".

وجاء تجديد مانشستر يونايتد عقد السويدي "ليندلوف" بناءًا على رغبة المدرب النرويجي أولي سولشاير والذي طلب الإبقاء علي المدافع السويدي داخل قلعة الشياطين الحمراء، وعرضت إدارة النادي زيادة راتب اللاعب إلي 150 ألف استرليني لتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات قادمة، وهو ما حدث بالفعل.

Advertisements

وانضم صاحب الـ25 عاماً إلى يونايتد في 2017، وشارك في 74 مع الفريق إلى الآن، كما مثل السويد في 31 مباراة.

ومن جانبه قال ليندلوف بعد تمديد تعاقده مع اليونايتد: "منذ وصولي إلى يونايتد، شعرت وكأنني في منزلي. تطورت بشكل كبير كلاعب وشخص خلال العامين الماضيين، ولهذا أنا ممتن للجميع في النادي لدعمهم. أحب لعب كرة القدم وهدفي الآن هو مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات".

وأضاف: " أعلم أن كل شخص في النادي يشارك هذه الرؤية وسيقدم كل شيء لإعادة مانشستر يونايتد إلى حيث ينتمي، ما زلت شاباً وأعلم أنه يمكنني التحسن أكثر، ومساعدة المدرب والفريق. هذه هي الأشياء الجيدة فقط التي أريد فعلها لهذا النادي الرائع".

أما مدربه النرويجي "سولشاير" قال: " بات فيكتور جزءاً مهماً للغاية من الفريق. هو يجلب الهدوء إلى أرض الملعب وهو مصمم على مساعدة النادي وتحقيق النجاح هنا، أنا سعيد للغاية لرغبته في الاستمرار مع يونايتد. نحن جميعاً نتطلع للعمل معاً لتحقيق النجاح وإعادة يونايتد إلى حيث ينتمي".