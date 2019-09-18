رياضة | الشرقية تهزم السنبلاوين ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية تهزم السنبلاوين ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة محمد فايز المدير الفني للفريق، بهدفين دون رد على السنبلاوين، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء، بستاد جامعة الزقازيق، فى إطار خطة الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد من مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

بدأ الشرقية المباراة بتشكيل مكون من اسلام محمد في حراسة المرمى، ومحمود صلاح وحسن ماريو وأحمد صقر والسيد مدبولي في خط الدفاع، وعمر فتحي وفرج كمال وأحمد عبدالغني "غنوة" ومحمود أنيس في خط الوسط، ومحمد تريكة وحسن ربيع في خط الهجوم.

وأحرز هدفي اللقاء السيد مدبولي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وأضاف علي الجنايني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

حضر المباراة إبراهيم الباجوري وشادي مسعد عصوا مجلس إدارة نادي الشرقية، والمشرفان على فريق الكرة.

أدار المباراة محمد العتباني حكم ساحة، أحمد شاهين مساعد أول، عماد عيسوي مساعد ثاني.

ويعد هذا اللقاء هو رابع لقاءات الفريق الودية، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز في أولى لقاءاته الودية أمام نادي أبوكبير، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد جامعة الزقازيق، أحرز أهداف المباراة أحمد عبدالغني "غنوة" فرج كمال وعلي الجنايني وياسر إبراهيم.

كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في لقاءه الثاني، والذي جمعه بفريق الرباط والأنوار، بثنائية نظيفة أحرزها اللاعب علي نصار.

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقياده محمد فايز المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز في ثالث لقاءاته الودية، على فريق المنصورة، بهدف مقابل لاشيئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المنصورة، عصر اليوم، وذلك استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

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بدأ الشرقية المباراة بتشكيل مكون من محمد عبدالمنعم "مشمش" في حراسة المرمى، ومحمود صلاح وحسن ماريو وأحمد السيسي والسيد مدبولي في خط الدفاع، وعمر فتحي وعلي فرج وأحمد عبدالغني "غنوة" ومحمود أنيس في خط الوسط، ومحمد تريكة وحسن ربيع في خط الهجوم.

جاءت المباراة حماسية وقوية في أحداثها، وأهدر الفريقين العديد من الفرص في شوط المباراة الأول، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقدم نادي الشرقية الشوط الثاني بشكل أقوى، وكثف من هجماته على مرمى المنصورة، لينجح في احراز الهدف الأول والوحيد في المباراة عن طريق عمر فتحي لاعب خط الوسط في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز الشرقية بهدف دون رد.

يُذكر أن الشرقية خاض لقائين ودييين خلال الأسابيع الماضية، الأول مع نادي أبوكبير ونجح خلالها في الفوز بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد جامعة الزقازيق، والثاني مع نادي الرباط والأنوار وانتهت بفوز الشرقية بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير ببورسعيد.

ويسعى الكابتن محمد فايز لخوض لقاءات قوية تدريجيًا لرفع اللياقة البدنية والفنية والتكتيكية للاعبين، قبل انطلاق الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يخوض الفريق عدة لقاءات ودية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة للاطمئنان على الفريق، والاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق.

حضر المباراة الدكتور مجدي عزت، رئيس مجلس إدارة النادي، والاستاذ إبراهيم الباجوري عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء قرعة دوري القسم الثالث لموسم 2019_2020 يوم الخميس المقبل، وكلف الاتحاد كل فروعه بإجراء القرعة بمقر الفرع للمجموعة التابعة له، وذلك في الساعة السادسة مساءً.

